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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الصحة العالمية حول استهدف الاحتلال لمستشفي الأمل في خانيونس

المدير العام لمنظمة
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس

أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الهجمات التي استهدفت مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خانيونس.

وقال جيبريسوس في بيان له: "إنني أشجب الضربات التي استهدفت مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، والتي ألحقت أضرارًا بالغة بمركز تدريب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الواقع داخل مجمع المستشفى".

ووصف جيبريسوس القصف بأنه "غير معقول"، وقال إن المستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين الصحيين والأشخاص الذين يبحثون عن الرعاية يجب أن يتمتعوا بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأضاف أن تحركات منظمة الصحة العالمية، وكذلك تحركات المنظمات الشريكة لها مثل الهلال الأحمر، قد تعرضت لإعاقة شديدة بسبب القصف العنف المستمر في أنحاء قطاع غزة.

وكرر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لضمان "التدفق السريع ودون عوائق للغذاء والإمدادات الطبية والمياه وغيرها من المواد الأساسية إلى ملايين المدنيين الذين أجبروا على العيش في ظروف لا توصف".

وفي إشارة إلى انتشار الوفيات والمعاناة وتدمير المنازل والطرق والبنية التحتية الأخرى، كتب رئيس منظمة الصحة العالمية: "إذا لم يتم استيفاء شروط وقف إطلاق النار في الأعمال العدائية حتى الآن، فأنا لا أعرف ما الذي سيستغرقه الأمر".

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