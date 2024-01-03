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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة تنظم دورة تدريبية في صناعة الجلود بالبحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقامت الإدارة العامة للشباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبإشراف حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، دورة تدريبية في صناعة الجلود.

تم تنظيم الدورة في إطار الخطة المالية للعام 2023-2024، وذلك بمركز شباب القصير بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب. 

تأتي هذه الجهود تحت رؤية وزارة الشباب والرياضة في تنمية مهارات الشباب في مجالات الحرف اليدوية لدمجهم في سوق العمل وتعزيز قدراتهم الإبداعية والإبتكارية.

حضر الدورة العديد من الشخصيات البارزة في مجال الشباب والتنمية، منهم الدكتورة منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ونادية إبراهيم السيد، مدير الإدارة العامة للشباب، و سعيد عطيتو، مدير إدارة شباب القصير، بالإضافة إلى صلاح عبيد، المدير التنفيذي لمركز شباب القصير، وراندة إبراهيم، مسؤولة التدريب بالمركز.

تولّى تدريب المشاركين في الدورة فاطمة سعيد، المدربة المتخصصة في صناعة الجلود. واستمرت الدورة التدريبية من 2 إلى 6 يناير 2024، حيث تم تنفيذها بشكل ناجح وتفاعلي، مساهمة في تعزيز مهارات ومعرفة المشاركين في هذا المجال الحيوي.

أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي البحر الأحمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

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