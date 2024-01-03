الحوثيون يعلنون مسئوليتهم عن استهداف سفينة فرنسية في البحر الأحمر

أعلنت مليشيا الحوثي في اليمن، اليوم الأربعاء، استهداف سفينة الحاويات CMA CGM Tage الفرنسية في البحر الأحمر، لافتين إلى أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، جاء ذلك في خطاب متلفز للمتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، بعد يوم من إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن المليشيات أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن في جنوب البحر الأحمر.

من جانبها، قالت شركة الشحن الفرنسية CMA CGM لوكالة “رويترز” إن السفينة لم تصب بأذى ولم تتعرض لأي حادث.

وأضافت الشركة أيضًا أن السفينة لم تكن متجهة إلى إسرائيل.

ولم يذكر المتحدث باسم الحوثيين متى أو أين وقع الحادث، لكنه قال إن جماعة الحوثي ستواصل هجماتها حتى دخول المساعدات إلى غزة.

وأصدر تحذيرًا آخر للولايات المتحدة، قائلًا: “لن يمر أي هجوم أمريكي دون رد أو عقاب”.