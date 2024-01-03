بيان عاجل من تركيا بشأن اندلاع حرب بين إسرائيل ولبنان

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل بالكاد تمنع نفسها من الدخول في حرب مع لبنان.

وحسب وسائل إعلام تركية، قال فيدان، تعليقا علي اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري: “أعتقد أن إسرائيل بالكاد تمنع نفسها من الدخول في حرب مع لبنان. لكن ما سأقوله هو أنه طريق مسدود.. إذا حدث هذا، فإن الحرب، بالطبع، لن تنتهي. إذا كانوا يريدون حلا للمشكلة، فالعكس صحيح - الطريق إلى ذلك هو من خلال السلام ومبدأ الدولتين”.

وفي وقت سابق من اليوم، علق رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنياع، على اغتيال نائب رئيس حركة حماس، صالح العاروري، في بيروت أمس، على يد قوات الاحتلال، موجها رسالة قال فيها : "دع كل أم عربية تعرف أنه إذا شارك ابنها في [7 أكتوبر] - فقد وقع مذكرة الإعدام الخاصة به".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أدلى بارنيا بهذا التعليق في جنازة رئيس الموساد السابق زفي زامير، الذي توفي أمس.

وتعد كلمات رئيس الموساد هو إعادة صياغة لاقتباس مشهور أدلى بيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأول ديفيد بن غوريون، الذي قال في خطاب عام 1963: "دع كل أم عبرية تعرف أنها عهدت بمصير أبنائها [الجنود] إلى قادة يستحقون ذلك".