بسبب النزاع على تراث أم كلثوم .. مؤتمر صحفي لـ جمعية المؤلفين والملحنين

تقيم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «ساسيرو» مؤتمر صحفي تحت عنوان "حقوق المؤلفين والملحنين وتراث أم كلثوم ورموز مصر" يوم السبت المقبل بنقابة الصحفيين.

ويتواجد كل من مدحت العدل .. رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين ولشركة صوت القاهرة، نادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة.

بالاضافة الى أعضاء مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين، ولفيف من الفنانين أبرزهم الفنان عمرو مصطفى

وسيتضمن المؤتمر الرد بكافة المستندات والوثائق الرسمية على من يزعم ملكيته لتراث أم كلثوم.