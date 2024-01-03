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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صاحبها خاف يتفضح نط من الشباك.. تفاصيل مداهمة شقة الحرام في القاهرة

ضبط شقة للاعمال المنافية
ضبط شقة للاعمال المنافية للأداب

تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة ضبط عدد من السيدات والرجال داخل شقة في المقطم تدار للأعمال المنافية للآداب وقيام مالكها بالقفز من النافذة خوفا من الفضيحة.

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القصة الكاملة لمداهمة شقة الحرام في المقطم

وأمرت النيابة العامة بعرض جثمان مالك الشقة على الطب الشرعي والتصريح بدفنه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام من مباحث الآداب عن ما إذا كان هناك ملفات خاصة بالسيدات المضبوطة من عدمه.

وتبين من تحقيقات النيابة في القاهرة، حول شقة المقطم أن مالك يقوم بإدارتها في الأعمال المنافية للآداب، وأنه حال قيام الشرطة بمداهمة الشقة قام بإلقاء نفسه من النافذة خوفا من الفضيحة ولقى مصرعه في الحال فور سقوطه وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة، قد داهمت شقة تدار للأعمال المنافية للآداب في منطقة المقطم، حيث تم العثور على سيدات ورجال بدون ملابس وفي أوضاع مخلة، وأثناء ذلك قام مالك الشقة بإلقاء نفسه من النافذة خوفا من افتضاح أمره حيث قام بإنهاء حياته في الحال.

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وكشفت التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة، أن مالك الشقة يقوم بإدارتها لإستقطاب السيدات والفتيات الساقطات ويقدمهم لإقامة السهرات الحمراء وممارسة الأعمال المنافية للأداب بمقابل مادي لراغبي المتعة الحرام وتم العثور على سيدات داخل الشقة.

حيث وردت معلومات أكدتها التحريات لأجهزة أمن القاهرة تضمنت قيام مالك شقة بإدارتها للأعمال المنافية للأداب وتقديم النسوة الساقطات لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادي في شقته لإقامة السهرات الحمراء، وبمداهمة الشقة تم العثور على سيدات ورجال في أوضاع مخلة وبدون ملابس وبالتزامن مع ذلك قام مالك الشقة بإلقاء نفسه من النافذة خوفا من افتضاح أمره.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

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