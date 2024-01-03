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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يزور مطرانيتي ديروط والقوصية للأقباط الأرثوذوكس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

محافظ أسيوط يزور
محافظ أسيوط يزور مطرانيتي ديروط والقوصية

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مساء اليوم، الأربعاء، مطرانيتى ديروط والقوصية لتقديم التهنئة لنيافة الانبا برسوم مطران إيبارشية ديروط وصنبو وتوابعها ولنيافة الانبا توماس مطران ايبارشية القوصية وشعب الكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ،ضمن زياراته للكنائس والأديرة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة في جو يسوده المحبة .

رافقه خلال الزيارة النائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ومحمد بشير مدير المكتب الفنى والمهندسة ايمان على محمود مدير عام الادارة العام للتخطيط العمرانى بالمحافظة وفضيلة الدكتور الشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وممدوح حماد وكيل وزارة التموين واحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد ابراهيم دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم ومنار غالى مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ويسرى سند مدير ادارة المواقف ومجدى عزيز مدير ادارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة والمهندسة رانيا مجدى نائب مدير مركز شبكة معلومات المرافق وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ومعتصم احمد محمود مدير مكتب مجلسى النواب والشيوخ والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


وحرص محافظ أسيوط على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط في مقر مطرانية الأقباط الارثوذوكس بمدينة ديروط وقدم التهاني لنيافة الأنبا برسوم مطران ايبارشية ديروط ولجميع كهنة وآباء المطرانية ثم زار مطرانية ماريوحنا المعمدان بمدينة القوصية للأقباط الارثوذكس وقدم التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس مطران ايبارشية القوصية ولقيادات وشعب المطرانية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.


وقال اللواء عصام سعد ، إن مصر تشهد أزهى فترات تاريخها فى البناء والتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدا بحجم الإنجازات التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى غيرت وجه الريف المصرى في القرى والنجوع إلى الأفضل، لافتًا إلى أن تكاتف الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني يدل على قوة وتحدي هذا الشعب العظيم تحت قيادة سياسية واعية .


وعبر الأنبا برسوم، والانبا توماس، عن سعادتهما لحرص المحافظ على الحضور لتقديم التهنئة لشعب الكنيسة ورغبته في مشاركتهم الفرحة والتهنئة بالعيد والتي تعكس بدورها عمق المحبة والود والأخوة وحرصه الشديد على التواجد معهم في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين.

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كان محافظ أسيوط قد بدا زياراته للكنائس والأديرة والايبارشيات للتهنئة بعيد الميلاد المجيد كما بعث ببرقات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط هنأهم فيها بعيد الميلاد المجيد متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

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