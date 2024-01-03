التعليم تعلن انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس .. وتصدر قرارا عاجلاً

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه بالمتابعة اليومية لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية تبين ، انتشار مرض الجديري المائي بين طلاب المدارس في عدد من المحافظات.

قرار عاجل من التعليم الان

وعلى الفور أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية شددت خلالها على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي ، مع اعتبار الامر هام وعاجل.

ومن جانبها كانت أصدرت مدارس محافظة الجيزة عبر صفحاتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تعليمات عاجلة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس خلال فترة امتحانات نصف العام 2024 حفاظًا على سلامة الطلاب .

تنبيهات لتطبيق الاجراءات الاحترازية في المدارس

فعلى سبيل المثال وجهت مدرسة الأورمان الثانوية بالعجوزة التابعة لمديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، تنبيهات عاجلة لطلابها ، شددت خلالها على ضرورة اتباع الآتي خلال فترة امتحانات نصف العام 2024 :

ضرورة ارتداء الكمامة

إحضار مطهر

ضرورة إحضار جميع الأدوات الشخصية مثل زجاجة المياه والأدوات المدرسية

لن يسمح نهائيًا بتبادل أي أدوات شخصية بين الطالبات

طوال فترة الامتحانات الحضور بالزى المدرسى

ضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ

لن يسمح للطلاب بدخول المدرسة دون الالتزام بجميع التعليمات

إجراءات إحترازية في المدارس

جدير بالذكر أنه نظرًا لعدم إعلان وزارة الصحة ولجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء عن وجود أي خطورة على الطلاب من عقد امتحانات نصف العام 2024 بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر ، فقد قررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات نصف العام 2024 في موعدها وفقا للجداول المعلنة في جميع مديريات التربية والتعليم ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية العادية المعتادة في المدارس طوال فترة امتحانات نصف العام 2024 .

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال بشأن تأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر قرارا بتأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر ، نظراً لعدم تلقيه أي تعليمات تشدد على ذلك من لجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء .

وأضاف المصدر ، أن أي إجراءات استثنائية طارئة تتعلق بالوضع الوبائي في مصر ، لا يملك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذها إلا بعد صدور توصيات رسمية من لجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكد المصدر ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحذر جميع الطلاب وأولياء الامور من خطورة الانسياق وراء شائعات تأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر ، مشدداً على ضرورة الإلتزام فقط بالبيانات الرسمية التي سيتم الاعلان من خلالها عن أي إجراءات استثنائية طارئة في حالة ما اذا تطلب الأمر ذلك حفاظا على صحة الجميع .