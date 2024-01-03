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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تشهد مصر تعويما جديدا للجنيه في 2024؟.. متحدث الحكومة يرد

تعويم الجنيه
تعويم الجنيه

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ترشيد الإنفاق وخفض الدعم يجري بصورة تدريجية، مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية، ومراعاة المواطن محدود الدخل، مشيرا إلى أن الخفض سيكون تدريجيا على مدى 5 سنوات، ولكن الخفض في الدعم لن يكون بصورة سريعة حتى لا يثقل كاهل المواطن.

تعويم الجنيه في 2024

أضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ملف تعويم الجنيه يعود إلى السياسة النقدية في البنك المركزي، وكما أعلن رئيس الوزراء، هناك مشاورات مستمرة مع صندوق النقد الدولي، وهناك جهود تُبذل؛ لوضع برنامج زمني جديد، بمجرد الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تكون هناك زيارة في شهر يناير الجاري، وبعد التوصل لاتفاق سيتم إعلان كافة جوانبه في حينه، وهذا هو الرد على إمكانية حدوث تعويم جديد للجنيه.

وأشار إلى أن تقنين أوضاع ضيوف مصر أمر بديهي، ووزارة الداخلية تقوم بتقنين أوضاع كل المواطنين غير المصريين في مصر، ولا يوجد أي قلق في هذا الشأن، ووزارة الداخلية تتخذ كل الإجراءات اللازمة بشأن الإقامات، وتم رصد هذا الأمر في معرض استعراض حجم الأعباء الملقاة على الدولة، مشددا على أن مصر تعتز بالأخوة اللاجئين لديها، وتمد يد العون لكل الأشقاء. 

مجلس الوزراء تعويم الجنيه أحمد موسى برنامج على مسئوليتي رئيس الوزراء

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