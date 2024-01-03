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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتبهوا | متحدث الحكومة : 5 رسائل مهمة من رئيس الوزراء للشعب المصري

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تنحاز للمواطن دائما، والمؤتمر الصحفي للرئيس الوزراء أشار لـ 5 رسائل مهمة يجب على المواطنين الانتباه لها، الرسالة الأولى أن الدولة لم ولن تتخلى عن المواطن المصري خاصة من محدودي الدخل، والرسالة الثانية أن عملية الإصلاح الاقتصادي تهدف لرفع مستوى معيشة المواطن والحفاظ على مرافق الدولة العامة. 

حديث عن تصريحات رئيس الوزراء 

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الرسالة الثالثة انه بالرغم من عزم الدولة على استمرار الإصلاح الاقتصادي إلا أن الدولة وضعت مصلحة المواطن محدود الدخل فوق كل اعتبار بعد الأزمات العالمية، وتم تأجيل بعض القرارات الخاصة بالدعم. 

وتابع أن الرسالة الرابعة أن الإصلاح الاقتصادي عملية متدرجة تراعي عدم الإثقال على المواطنين، وأنه لا يتم رفع الدعم على المواطن مرة واحدة، ولكن عملية الإصلاح الاقتصادي تراعي التدرج من أجل مصلحة المواطنين، والرسالة الخامسة أن رئيس الوزراء سعى لطمأنة المواطن أن الدولة لديها خطط لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري وأن مصر سوف تتغلب على كافة التحديات. 

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