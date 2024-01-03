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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. تامر حسني يتصدر قائمة الأكثر استماعا على اليوتيوب ويسرا تتصدر بوستر فيلم ليلة العيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن، عددا من  الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية .. 
 



جنات تطرح الشمخ الجواني| فيديو

 

طرحت المطربة المغربية جنات منذ قليل أحدث أغانيها والتى تحمل أسم الشمخ الجواني عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال ومن توزيع عمرو الخضري أما إخراج الكليب فكان لكامبا.
 

 

نوال عبد الشافي: سعيدة جدا بترشحي لجائزة الـ joy awards |خاص

أعربت الفنانة، نوال عبد الشافي، صاحبة أغنية “مخصماك” عن سعادتها بترشيحها لجائزة الـ joy awards.

 وقالت نوال عبد الشافي، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، سعيدة جدًا أن هما فكروا فيا ورشحوني لجائزة الـ joy awards  ، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم دائمًا".

 

طرح البوستر الدعائى الأول لفيلم ليلة العيد وتحديد موعد بدء العرض

 

طرح المنتج أحمد السبكي البوستر الدعائى الأول لفيلم ليلة العيد الذى تقوم ببطولته الفنانة الكبيرة يسرا.

ونشر السبكي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام البوستر الدعائى الأول للفيلم الذى تصدرته يسرا وعلق عليه قائلا: انتظروا النجمة الكبيرة يسرا في فيلم ليلة العيد 25 يناير بجميع السينمات إنتاج أحمد السبكي إشراف عام خالد السبكي ومحمد أحمد السبكي ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج  سامح عبد العزيز.

 

تعرف على موعد بدء عرض مسلسل أحمد السقا جولة أخيرة

 

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "جولة أخيرة" بطولة النجم أحمد السقا البوستر الدعائى الثانى والرسمى للعمل الذى تم الإنتهاء من تصويره مؤخراً، وذلك تمهيداً لبدء عرضه على منصة "Amazon Prime"، يوم 25 يناير الجارى.

مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع، والعمل مكون من 9 حلقات وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي، ويتكون العمل من 9 حلقات فقط.

 

3.5 مليار مشاهدة .. تامر حسني يتصدر المركز الأول على مصر بقائمة اليوتيوب

تصدر النجم تامر حسني القائمة السنوية لأكثر الفنانين المصريين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بـ3 مليارات و500 مليون مشاهدة.

 

 وضمت القائمة، كل من «أحمد سعد، محمد حماقي، شيرين، حمزة نمرة، حمادة هلال، تامر عاشور، محمود العسيلي، رامي صبري، روبي».

 

بروفات لـ مدحت صالح ومصطفى كامل استعدادا لحفل كاسيت 90

 

حرص كل من مدحت صالح ومصطفى كامل على عمل بروفات مكثفة ظهر اليوم استعدادا لحفل كاسيت 90، المفترض إقامته مساء غدا الخميس على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

 

 ووضع مدحت صالح قائمة من الأغنيات المتنوعة وقام بعمل بروفات عليها مع الموسيقار عمرو سليم الذى يتعاون مع مدحت صالح فى جميع حفلاته الغنائية داخل مصر وخارجها.

نوال عبد الشافي جنات فيلم ليلة العيد مسلسل أحمد السقا تامر حسني

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