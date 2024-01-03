محافظ أسوان : دخول أي مشروعات منفّذة الخدمة مباشرة من أجل المواطن

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه يتم دخول أي مشروعات يتم الإنتهاء منها للخدمة مباشرة، لتمكين المواطن، من "جني ثمارها".



وطالب المحافظ، المسؤولين بالجهاز التنفيذي للمحافظة - في بيان مساء اليوم الأربعاء - بسرعة استكمال الأعمال الإنشائية والإجراءات الإدارية المتعلقة بقرى الظهير الصحراوي؛ لسرعة تسليمها للمنتفعين بوادى العرب وأبو سمبل وإبريم بمركز نصر النوبة ، وأيضاً بنبان بمركز دراو، مكلفاً باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الضوابط والشروط التي أقرتها وزارة الإسكان لقرى الظهير الصحراوي، والتنسيق مع أحد البنوك الوطنية لتوفير التمويل المطلوب لاستكمال المشروعات الجارية، بحيث يتواكب ذلك مع قيام جهاز التعمير بالإنتهاء من الأعمال وتوصيل المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق للمنازل ، وأيضاً للمبانى الخدمية .



وفي سياق متصل، أكد المحافظ أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع توصيل خدمات الصرف الصحي الى قرية غرب سهيل بمركز ومدينة أسوان، والتي تضم 12 ألف مواطن، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطة للمعالجة بقدرة ألفين م3/يوميا، حيث تقع على مساحة 13 ألف م2، وتتكون من 8 أحواض للتجفيف والتهوية والتلامس والترسيب وتركيز الحمئة، بالإضافة إلى المبانى الإدارية.