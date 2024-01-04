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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لصدمات نفسية وعقلية .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرح عشرات من جنوده

أرشيفية
أرشيفية

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تسريح 90 جنديًا من الخدمة بسبب صعوبات عقلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 1600 جندي عانوا من أعراض التوتر والخوف وصدمة المعركة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش قولها إن معظم الجنود جاءوا للعلاج بعد أربعة أسابيع من 7 أكتوبر، الذي سبق بداية المناورة البرية في قطاع غزة، اتصل حوالي 3000 جندي بخط المساعدة للصحة النفسية التابع للجيش الإسرائيلي، وتم تسريح 90 جنديًا من الخدمة بسبب صعوبات عقلية.

ووفقاً لمسؤولين في الجيش الإسرائيلي، فإن معظم طلبات المساعدة النفسية جاءت في الشهر الأول من الحرب.

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لصدمات نفسية وعقلية .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرح عشرات من جنوده

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