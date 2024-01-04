شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

في واقعة صادمة من نوعها، هجم شخص مدان بوحشية على قاضية مدينة لاس فيجاس الأمريكية أثناء جلسة الاستماع بمحاكمته أمام الجميع.

أظهر مقطع الفيديو الصادم، قفز المجرم المدان “ديبرا ديلون ريدين” على القاضية “ماري كاي هولثوس ” من محكمة مقاطعة كلارك في منتصف فترة المحاكمة.

وكشف مقطع الفيديو أيضًا أنه بينما كان المجرم يلقي بنفسه على القاضية المصدومة كان يردد: "تبا لتلك العا هرة"، وفقًا لما نقلته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية.

ويبين مقطع الفيديو أيضًا كيف حاول ضباط الأمن كبح جماح المجرم المجنون.

ويمكن سماع القاضية وهي تطلب من المجرم أن يبعد عنها.

ومن المفارقات أن ريدين حُكم عليه بتهمة الضرب الشديد مع إلحاق أذى جسدي كبير قبل أن يشن هجومه مباشرة.

اعتداء على قاضية

وأصيبت القاضية هولثوس بجروح نتيجة الاعتداء، وتجري حاليا مراقبة حالتها.

كما أصيب المارشال بجروح وتم نقله إلى المستشفى عقب الهجوم الوحشي.

وقالت محكمة مقاطعة لاس فيغاس في بيان للقناة 13: “إننا نشيد با

لأعمال البطولية التي قام بها موظفوها، وسلطات إنفاذ القانون، وجميع الآخرين الذين أخضعوا المدعى عليها”.

وتظل المحكمة ملتزمة بإقامة قاعات محكمة آمنة ومأمونة.

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا

رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب