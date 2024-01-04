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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافد 26 ألف سائح على مطاري الغردقة ومرسى علم خلال موسم السياحة الشتوي

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

استقبلت القرى والمنتجعات السياحية بمنطقة البحر الأحمر، خلال الموسم السياحي الشتوي، آلاف السائحين من مختلف الدول والجنسيات.

وكشفت جداول وصول مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين عن وصول 127 رحلة طيران دولية، تقل على متنها قرابة 26 ألف سائح من مختلف الجنسيات.

 وتعتبر هذه الأرقام إشارة إيجابية لنشاط قطاع السياحة في المنطقة، وتعزز مكانتها كوجهة مفضلة للزوار الدوليين.

وفي إطار التوقعات المستقبلية، يستعد مطار مرسى علم الدولي لاستقبال حوالي 7 آلاف راكب، يصلون على متن 38 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية.

 يأتي ذلك ضمن إجمالي 121 رحلة طيران دولية منتظرة خلال الفترة من السبت الماضي وحتى غدٍ الجمعة.

تطبق الأجهزة المختصة في المطارات إجراءات احترازية وأمنية صارمة على الوافدين لضمان سلامتهم.

 ومن المتوقع وصول 5 رحلات من بولندا، 6 رحلات من التشيك، 10 رحلات من ألمانيا، 8 رحلات من إيطاليا، ورحلات من هولندا وإنجلترا وبلجيكا، بالإضافة إلى رحلتين من النمسا ورحلة من سويسرا ولكسمبورج.

من ناحية أخرى، يستقبل مطار الغردقة الدولي 19 ألف سائح من مختلف الجنسيات، قادمين على متن 89 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية. 

وأكد الخبير السياحي أبوالحجاج العماري تحسن نسب الإشغالات الفندقية، مشيرًا إلى حالة من الرواج خاصة خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.

وفي تصريحاته، أشار العماري إلى توقعات باستمرار تدفق الرحلات من أوروبا إلى مصر خلال فصل الشتاء، مما يعزز من ازدهار القطاع السياحي في المنطقة.

البحر الأحمر الخبير السياحى القطاع السياحي المنتجعات السياحية الموسم السياحي الشتوي

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