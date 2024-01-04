خبير: مصر استطاعت رفع الناتج المحلي لـ 10.2 تريليون جنيه عام 2023|فيديو

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الفترة الحالية مليئة بالأزمات المتتالية والتراكمية، مثل أزمة كورونا ، والحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى الأزمات الجيوسياسية، وتغير المناخ، مما أدى إلى بعض المشاكل في سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الشحن.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يامصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن هناك تضخما عالميا انعكس على الدولة، وذلك لأن مصر جزء أساسي في الاقتصاد العالمي.

وتابع الخبير الاقتصادي ، إن مصر رغم الصعوبات التي واجهتها فإنها كانت من الدول القليلة التي استطاعت التركيز على الناتج المحلي الإجمالي، ولم تتوقف عن مشروعاتها، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 5.6 تريليون جنيه في عام 2018 إلى 10.2تريليون في عام 2022_2023".