غدا.. حفل إنشاد "في حب الرسول" بساقية الصاوي لفرقة سورية

تحيي فرقة "الإخوة أبوشعر" السورية، حفل إنشاد ديني بساقية الصاوي غدا /الجمعة/ تقدم فيه باقة من الابتهالات الدينية الصوفية التي تحظى بإعجاب الجمهور.

وقالت ساقية الصاوي - في بيان صحفي اليوم /الخميس/ إنها تنظم من جديد حفلا لفرقة "الإخوة أبو شعر" يستمتع فيها الجمهور معهم بليلة روحانية في حب الرسول بمسرح قاعة الحكمة غدا.



وأضافت أن الفرقة ستقدم عددا متنوعا من الأناشيد والقصائد الدينية منها "البردة الشريفة"، و"المسك فاح"، و"عذرًا يارسول الله"، و"ياجمال النبي"، و"هذه الروضة".



وتشتهر فرقة الإخوة أبوشعر بتقديمها مزيجا صوفيا من روائع الابتهالات الصوفية والأناشيد الإسلامية على طريقة الأداء الغنائي الجماعي لستة إخوة، والدهم المنشد السوري الكبير موفق أبوشعر الحسيني الرفاعي أحد أئمة الأنغام في العاصمة السورية دمشق.



وتأسست فرقة "الإخوة أبوشعر" عام 1983 في سوريا، بهدف تقديم الإنشاد الديني الإسلامي، وتعد من أهم الفرق السورية التي أثبتت وجودها في مصر خلال الفترة الأخيرة في تقديم هذا اللون من الفن، وتتكون الفرقة من ستة أشقاء ينتمون لعائلة "أبوشعر".