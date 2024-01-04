تكريم اسم الموسيقار الراحل عبده داغر بمركز الثقافة السينمائية

أقام مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، أمسية سينمائية عرض خلالها الفيلم التسجيلى "عبده داغر" للمخرج والمصور الفنان "وحيد مخيمر"، والذي تدور أحداثه حول حياة وألحان الموسيقار العالمي" عبده داغر". الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما، مونتاج مها رشدي، مدير انتاج أحمد رفاعي، تصوير بدوي ترك.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على تكريم القامات الفنية والسينمائية.

بدأت الفعاليات بكلمة رئيس المركز د.حسين بكر وتحدث خلالها عن الفنان الكبير وكيف كان دائما بعيدا عن الأضواء ووهب حياته لفنه وأن المركز بصدد انتاج العديد من نوعية هذه الأفلام التي تتحدث عن الرموز المصرية وبصدد انتاج الفيلم التسجيلي بليغ حمدي للمخرج حسين بكر.

وقام الدكتور حسين بكر بتسليم شهادات لتكريم اسم الراحل عبده داغر لنجله د.خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية وتكريم المخرج وحيد مخيمر والناقد الموسيقي د.محمد سعد والمونتيرة مها رشدي ومدير التصوير بدوي ترك ومدير الانتاج أحمد رفاعي، ثم تحدث عن الموسيقار الراحل الناقد الموسيقي د.محمد سعد مؤلف كتاب ساحر الكمان الذي تناول فيه سيرته الذاتية وكيف تأثر في بداية حياته بحفظه للقرآن الكريم وكيف وصل للعالمية.

وتحدث أيضا د.خالد داغر عن والده الموسيقار الذي كان يعتبر منزله واحة للموسيقيين بمختلف الأعمار والجنسيات، وكيف انه حفظ القرآن الكريم، ثم رحلته مع تعلم الموسيقى، حتى أصبح أشهر موسيقار وعازف كمان عالمي ووضع له تمثالا بجوار بيتهوفن وموتسارت بحديقة الخالدين بألمانيا وتحدث ايضا المخرج وحيد مخيمر والمونتيرة مها رشدي ومدير الانتاج عن ذكرياتهم اثناء تصوير الفيلم.

حضر الندوة المخرج اشرف فايق والكاتب الصحفي سيد محمود ومحمد بهجت مدير تحرير الاهرام ولفيف من المهتمين بالثقافة السينمائية.

جدير بالذكر ان الفعاليات أقيمت تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف، وأن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز مجانية للجمهور من محبي السينما.