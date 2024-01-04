يتخلص من ابن خالته بالدقهلية لسبب مثير

لقي شخص مصرعه بالمنصورة علي يد احد اقاربه وذلك عقب مشاجرة بينهما علي ركنة سيارة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين شخصين وقيام احدهما بنحر الاخر بآلة حادة.



انتقل ضباط مباحث قسم ثان المنصورة الي مكان الواقعه و تبين وقوع مشاجرة بشارع المديرية بين سايس واخر ابن خالته بسبب الخلاف بينهما علي ركنة وغسيل سيارة قام احدهما باخراج مطواة وقام بالتخلص منه حيث تبين أن الجاني يدعي « محمد ح م » ٣٨ عاما، ومقيم عزبة الشال في المنصورة، وله كارت معلومات حيث قام بالاعتداء علي ابن خالته باله حادة ويدعى حاتم .م م ٣٤ عاما

تم نقل الجثة إلى مستشفى الطوارئ الجامعة لتلقي العلاج اللازم، ووردت اشارة بعد ذلك تفيد بوفاته.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابة العامة.