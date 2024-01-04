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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللاعب يضغط.. صفقة الأهلي المنتظرة في طريقها للحسم

وسام أبو علي
وسام أبو علي

ارتفعت نسبة انتقال وسام أبو علي إلى الأهلي بنسبة 7%، بزيادة من 75%، وفقًا لتقرير موقع ترانسفير ماركت.

تمثل هذه الزيادة تجاوبًا مع متطلبات نادي سيريوس السويدي بشأن الجوانب المالية للصفقة. 

على الرغم من مطالب النادي السويدي بـ 22-25 مليون كرونة (ما يعادل 2.5 مليون يورو)، يُشار إلى أن العرض الأخير المُقدم من الأهلي يبلغ 1.5 مليون يورو (حوالي 16.8 مليون كرونة)، بالإضافة إلى بعض الإضافات المحتملة، مثل عدد المباريات والأهداف والألقاب التي قد يحققها اللاعب مع الفريق في المستقبل.

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وكشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل مفاوضات الأهلي مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير : "وسام أبو علي يضغط للانتقال للأهلي".


وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

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