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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاجم الأهلي يفاجئ كولر بقرار غير متوقع

الأهلي
الأهلي

أكد الإعلامي إسلام صادق أن صلاح محسن مهاجم فريق الأهلي لا يرغب في البقاء داخل النادي الأحمر أو الدخول في صفقة تبادلية مع عمر كمال عبد الواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" صلاح محسن يدرس فسخ عقده مع النادي الأهلي من أجل تحديد وجهته القادمة بنفسه بدلاً من الدخول في صفقة تبادلية خاصة مع عمر كمال عبدالواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر".

وأضاف:"هناك تحفظ كبير ورفض شديد من جانب النادي الأهلي لفسخ عقد صلاح محسن لتجنب انتقاله بشكل مباشر خاصة نادي الزمالك".

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