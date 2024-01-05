أهلاوى أم زملكاوى | سعد سمير يكشف انتماء عمر كمال عبد الواحد

أكد سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أنه لم يفكر في اللعب لنادي الزمالك.

وقال سعد سمير، فى تصريحات تلفزيونية "لم أفكر في اللعب لنادي الزمالك، أنا لعبت 14 سنة في النادي الأهلي ونادي الزمالك نادي كبير، لكن لم أفكر في اللعب ضمن صفوفه".

وبسؤاله عن انتماء عمر كمال عبدالواحد، زميله السابق في فيوتشر، قال: "اللي شوفته خلال فترة وجودي في فيوتشر عمر كمال، أهلاوي".

وتابع: "تلقيت عروضًا للتمثيل ورفضتها، صعب أمثل وأنا بلعب كورة.. وسواء اعتزلت في النادي الأهلي أو لم أعتزل، علاقتي بالنادي أبدية".