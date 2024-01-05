نجم الأهلي يصدم جماهير القلعة الحمراء | مستعد ألعب للزمالك

أكد خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه مستعد للانضمام لصفوف الزمالك في حالة قرر النادي الأهلي الاستغناء عن خدماته مستقبلًا.

وقال "عبد الفتاح"، في تصريحات تلفزيونية: "في حالة الاستغناء عني لا أمانع في اللعب الزمالك، متمسك بالأهلي إلا أني سأوافق على اللعب للزمالك حالة الاستغناء".

وأضاف :" أن كولر لم يظلمه مشيرًا إلى أنه كان يلعب باستمرار حتى تعرضه لإصابتين متتاليتين مشيرًا إلى أن هناك لاعبين متألقين ومن الصعب اللعب عليهم.

وانضم خالد عبد الفتاح لصفوف الأهلي قادمًا من سموحة في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الماضي قبل تحويل عقد الإعارة لانتقال نهائي.