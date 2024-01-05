عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي يصدم جماهير القلعة الحمراء | مستعد ألعب للزمالك

الأهلي
الأهلي

أكد خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه مستعد للانضمام لصفوف الزمالك في حالة قرر النادي الأهلي الاستغناء عن خدماته مستقبلًا.

وقال "عبد الفتاح"، في تصريحات تلفزيونية: "في حالة الاستغناء عني لا أمانع في اللعب الزمالك،  متمسك بالأهلي إلا أني سأوافق على اللعب للزمالك حالة الاستغناء".

وأضاف :" أن كولر لم يظلمه مشيرًا إلى أنه كان يلعب باستمرار حتى تعرضه لإصابتين متتاليتين مشيرًا إلى أن هناك لاعبين متألقين ومن الصعب اللعب عليهم.

وانضم خالد عبد الفتاح لصفوف الأهلي قادمًا من سموحة في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الماضي قبل تحويل عقد الإعارة لانتقال نهائي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

لبدء تنفيذ مشروع مترو أبوقير.. بيان عاجل من النقل لسكان الإسكندرية

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع مخزون سد النهضة.. خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس

مفاجأة وزارة النقل المصريين .. مترو جديد في هذه المنطقة

مفاجأة تنتظر أسعار الذهب خلال 2024| ماذا يحدث في مارس المقبل؟

صور تكشف إصابة جو بايدن بـ مرض خطير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مفاجأة غير سعيدة تنتظر ايتن عامر بعد تعديها علي زوجها

تفاصيل خطة إسرائيل الكاملة للمرحلة التالية من حرب غزة وما بعدها

عجوز يحطم رقما قياسيا في هذا الأمر .. تفاصيل

الامتناع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعي يعرضك للحبس والغرامة بأمر القانون

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

قصف إسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب آخرين في مقر الهلال الأحمر بخان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولا أغرب..طفلة أمريكية في السابعة تعاني من الخرف المبكر لسبب غير متوقع

الفرق شاسع.. شاهد عارضات أزياء بنفس فساتين الفنانات في ليلة رأس السنة

إنقاذ صياد من سمكة قرش بطريقة غير متوقعة .. تفاصيل

ليس لديّ شركاء .. ما علاقة أميرة الذهب بعصابة السلاح والمخدرات؟

فيديو

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ