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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على شروط الزمالك للموافقة على رحيل زيزو

الزمالك
الزمالك

كشف الإعلامي، إبراهيم عبد الجواد، عن تطورات رحيل أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا، في ظل العروض التي تنهال عليه خلال الفترة الحالية.

وأكد عبد الجواد في تصريحات تلفزيونية" أن موقف إدارة النادي هي الإبقاء على زيزو مع الفريق لكونه العمود الرئيسي للفريق.

وأضاف أن إدارة الزمالك وضعت شرطان من أجل الموافقة على رحيل زيزو للدوري السعودي هي وجود عرض من رقمين أي أكثر من 10 ملايين يورو،  بالإضافة تواجد البديل الذي يمكن أن يتم التعاقد معه ويعوض رحيل اللاعب.

وكشفت تقارير إن نادي الشباب السعودي سيرسل وفدًا يصل إلى القاهرة، خلال الساعات المقبلة، لحسم صفقة التعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، في الميركاتو الشتوي الجاري. 

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