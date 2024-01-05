بـ شموع وبلالين سوداء | هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها، مقطع فيديو وهي تحتفل بعيد ميلادها.

ونشرت "هنا" مقطع الفيديو على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلقت عليها قائلًا: "It’s my birthday 🖤".

وظهرت هنا الزاهد وهي ترتدي فستان أسود أنيق ومن ورائها بالونات باللون الأسود ومن أمامها تورتة عيد الميلاد، نالت اعجاب متابعيها.

تستعد الفنانة هنا الزاهد خلال عام 2024 لعرض 4 أعمال جديدة لها ما بين السينما والدراما والمسرح ليكون عام 2024 بمثابة عام النشاط الفني لها.

وتفتتح الفنانة هنا الزاهد باكورة أعمالها في العام الجديد بعرض مسرحية « كازانوفل» من بطولة أحمد السعدني في ثاني تعاون بينهما ومحمد عبد الرحمن توتا وإدوارد وسامي مغاوري وميرنا جميل والمقرر عرضها في الفترة من 9 يناير وحتى 13 يناير ضمن فعاليات موسم الرياض.

كما تنتظر هنا الزاهد عرض مسلسلها الجديد «إقامة جبرية» من بطولة أحمد حاتم وصابرين ومحمد الشرنوبي وثراء جبيل ومحمود البزاوي وعايدة رياض من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

أما على مستوى السينما فتنتظر هنا الزاهد عرض فيلمين لها خلال الفترة المقبلة وهما فيلم « فاصل من اللحظات اللذيذة» المقرر عرضه خلال موسم أفلام عيد الفطر من بطولة هشام ماجد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد والطفل جان رامز من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.

وثاني أفلامها المقرر عرضه خلال العام الجاري فيلم «بضع ساعات في يوم ما» من بطولة هشام ماجد ومي عمر ومحمد الشرنوبي ومايان السيد ومحمد سلام من تأليف محمد صادق عن رواية له تحمل ذات الاسم وإخراج عثمان أبو لبن.