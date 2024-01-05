وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية : يسعدني أن أتقدم لقداستكم بأسمى وأرق واجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا المولي عز وجل ان يعيد هذه الأيام علي قداستكم وعلي جميع اقباط مصر بالحير واليُمن والبركات وعلي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وكل عام وقداستكم بخير.