بعد صلاح .. ليفربول يفقد نجمًا جديدًا قبل مواجهة آرسنال

يفقد ليفربول، خدمات لاعب الوسط الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي، مباراتين على الأقل، عقب إصابته في أوتار الركبة، خلال لقاء نيوكاسل.

وكان يورجن كلوب مدرب الريدز، يعتزم الاستعانة بسوبوسلاي لتعويض غياب الجناح محمد صلاح، الذي انضم لمنتخب مصر، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وقال كلوب اليوم الجمعة "أستطيع أن أؤكد أنها ليست إصابة محتملة، إنها إصابة حقيقية في العضلات وأوتار الركبة".

ويستعد ليفربول لملاقاة آرسنال بعد غد الأحد في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في مواجهة مبكرة من العيار الثقيل.

وأضاف كلوب في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "دومينيك إيجابي ولا يعاني كثيرا من الألم، ولكن علينا أن ننتظر قليلا".

وأوضح "لذلك لن يشارك أمام آرسنال، كما سيغيب أيضا يوم الأربعاء القادم في ذهاب قبل نهائي كأس الرابطة أمام فولهام".

وأتم "لدينا خيارات هجومية متنوعة ويمكنها اللعب في مركز الجناح بطريقة مختلفة، لكن لا يمكن لأي شخص آخر أن يلعب مثل محمد صلاح، هذا غير ممكن".