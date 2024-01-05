عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بـ فستان جريء

زينب فياض
زينب فياض

نشرت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، أحدث جلسة تصورير لها عبر حسابها  بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت زينب فياض بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا مجسما ومكشوف الصدر، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج جريء، أبرز جمال ملامحها، وتركت خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

علاقة هيفاء وهبي وابنتها 

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، وأصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها في طفولتها.

وأصبحت زينب، تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.

أصل الحكاية: في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن لذلك انفصلت ولاحقت حلمها الأهم.

أحدث أعمال هيفاء وهبي فيلم "رمسيس باريس" بطولة محمد سلام، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، وسميرة مقرون، ومصطفى خاطر، وأوس أوس، وجومانا مراد، ومصطفى البنا، وأحمد كشك، وسامى مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وتوزيع “سينرجى فيلمز”. 

IMG_٢٠٢٤٠١٠٥_٠٨٤٤٥٦
IMG_٢٠٢٤٠١٠٥_٠٨٤٤٥٦
IMG_٢٠٢٤٠١٠٥_٠٨٤٤٣٠
IMG_٢٠٢٤٠١٠٥_٠٨٤٤٣٠

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

ترشيحاتنا

شاهد| مهارات جوهرة برشلونة الجديدة فيتور روكي

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

دولة أوروبية جديدة تعلن دعمها الصومال ضد إثيوبيا

الفاو: أسعار المواد الغذائية العالمية تتراجع بنسبة 13.7% في 2023

تحرك عاجل في حادث تصادم تريلا وميكروباص على الطريق الأوسطي الصحراوي

المفتي: المذاهب المعتبرة نشأت على أيدي أئمة عظام متمكنين من أدواتهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرافات شائعة عن ظهور حب الشباب.. أبرزها تناول الشوكولاتة والأطعمة الدهنية

بفستان متشابه.. رانيا يوسف وهند صبري تلفتان الأنظار من عيد ميلاد إلهام شاهين| صور

طريقة عمل دبابيس دجاج بالبطاطس| جديدة وغير تقليدية

مع حفيدها الفنان الشاب.. ظهور نادر لـ عواطف حلمي بعد الاعتزال

فيديو

نجل أصالة يكشف سبب اختيار اسم ابنة شقيقته شام | فيديو

بطلت استعين بأطباء.. خالد الصاوي يكشف كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك| خاص

حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام.. فيروس منتشر بالمدارس وأعراضه غريبة.. تفاصيل

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية.. تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ