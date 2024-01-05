كتلة الحوار تهنيء الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

تقدم الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار ووفدا رسميا من مجلس امناء كتلة الحوار بالتهنئة للكنيسة الإنجيليّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك خلال المشاركة في قداس الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بوسط القاهرة، اليوم الجمعة.

شارك في القداس النائبة مارجريت عازر سكرتير عام كتلة الحوار والمهندس حسام الدين علي النائب الأول لرئيس الكتلة والكاتب الصحفى حازم الملاح عضو مجلس الأمناء والكاتبة الصحفية نرمين ميشيل عضو مجلس الأمناء.



كما تقدمت كتلة الحوار للشعب المصري بكل دياناته وطوائفه بالتهنئة بالاعياد متمنين ان يكون عام ٢٠٢٤ عاما للازدهار والتقدم لمصر والمصريين