وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد الميلاد المجيد

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة، إلى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في نص البرقية: يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأرق وأجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا المولى- عز وجل- أن يعيد هذه الأيام على سيادتكم وعلى جميع الأخوة الأقباط بالخير واليُمن والبركات، وعلي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية.. وكل عام وسيادتكم بخير".