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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

«ماشي بدُعاكم».. هاني الناظر يوجه رسالة جديدة لمتابعيه

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية

وجه الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، رسالة جديدة لكل متابعيه عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، اليوم الجمعة، حيث يسعى دائما في كل فرصة للتواصل معهم.

رسالة جديدة من هاني الناظر لمتابعيه

قال هاني الناظر في منشور، عبر “فيس بوك”: "لكل الذين تفضلوا بالدعاء لي من خلال تعليقاتهم.. أقول لهم: ربنا يبارك فيكم وفي صحتكم.. وأنا ماشي بدعائكم".

 

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وأضاف هاني الناظر: "للذين تفضلوا بإرسال أسئلة طبية.. أشكركم  أيضا وبعتذر إن كنت لمّ أجاوب علي كل الأسئلة.. وصل عدد التعليقات حتى الآن حوالي ثلاثة آلاف تقريبا.. هذا رقم أكبر من قدرتي.. لكن إن شاء الله فى أقرب فرصة يكرمني ربنا بالقدرة عن التواصل معكم؛ فلن أتأخر أيضا بمشيئة ربنا".

هاني الناظر الدكتور هاني الناظر رسالة هاني الناظر رسالة هاني الناظر لمتابعيه فيس بوك

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