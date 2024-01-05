تحذير.. بعض أدوية الضغط تصيب بمرض خطير

قال الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة إن أصحاب الأمراض المزمنة والمصابون بمرض الربو يمكن أن تزيد نوبات الربو الشعبي.

علاجات يجب على مرضى الربو الشعبي الحذر منها

وتابع وجدي أمين، أن مريض الربو الشعبي يجب أن يستشير الطبيب المعالج عند تناول أدوية علاج الضغط، لأن بعض أدوية الضغط تزيد من نوبات الربو وتزيد من فرص تهيج الشعب الهوائية.

ونصح وجدي أمين بضرورة ووضع خطة علاجية بالتعاون مع طبيب الأمراض الصدرية لتناول أدوية تناسب مرضى الربو الشعبي؛ حيث أن العلاج المناسب لهم هو الكورتيزون.

ونوه وجدى أمين، بأن الكورتيزون قد يكون له تأثير على مرضى الضغط والسكر، لذا يجب تناوله تحت إشراف الطبيب لتجنب أي آثار جانبية أو مضاعفات.

وأضاف وجدي أمين، أن بخاخات الكورتيزون وموسعات الشعب الهوائية قد تكون علاج مناسب لنوبات الربو، المصاحبة للبرد والأنفلونزا، وذلك مع اتباع طرق الوقاية كتجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات.

علاجات يجب على مرضى الربو الشعبي الحذر منها

وكشف الدكتور وجدي أمين، بأن تشخيص مرض الربو الشعبي مبكرًا يجنب المريض المضاعفات، وبالأخص الأطفال، مشيرًا إلى أنه قبل ممارسة الطفل للرياضة يجب التأكد من الحالة العامة للطفل وتناول العلاج في مواعيده.

وكشفت وزارة الصحة، عن الفرق بين مرض الربو الشعبي للكبار والأطفال ويصيب مرض الربو الشعبي للكبار الأشخاص في الفترة بين أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات ومن يتعرض للأتربة أو الروائح النفاذة .

وعندما يصيب الربو الشعبي الكبار يصبح مرض مزمن ويمكن التحكم فيه من خلال الالتزام بالعلاج، أما للأطفال يصيب الشعب الهوائية ويصيب الجيوب الأنفية ويمكن الشفاء منه بعد فترة من تناول العلاج.