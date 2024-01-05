279 مليون جنيه صافي مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين نسبة 91.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 2%، والعرب على 6.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ووفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، سجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 27.3 مليون جنيه، كما سجل العرب صافى شراء بقيمة 279.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة ارتفاعا بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 25350.28 نقطة.

صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.94% ليغلق عند مستوى 5678.02 نقطة.



وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 8151.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 30667 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.15% ليغلق عند مستوى 6531.76 نقطة.