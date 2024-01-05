المفوضية الأوروبية: الضربات الجوية الروسية تؤكد الحاجة لمواصلة دعم أوكرانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إن الضربات الجوية الوحشية الأخيرة التي شنتها روسيا ضد البنية التحتية المدنية في أوكرانيا؛ تؤكد الحاجة الملحة إلى موافقة الاتحاد الأوروبي على طلب أوكرانيا لمواصلة دعمه المالي المستدام للبلاد.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفي، مع رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، أن المفوضية الأوروبية ستعمل خلال الرئاسة البلجيكية على الأولويات، بما في ذلك دعم أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأوضحت “فون دير لاين”،: "شهدنا جميعا الضربات الجوية الوحشية الأخيرة التي شنتها روسيا على أهداف مدنية في أوكرانيا، وبعد القرار التاريخي بإطلاق مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا، يتعين علينا أن نتحرك بشكل عاجل نحو تثبيت استقرار مساعداتنا المالية للبلاد".

وواصلت: "ستأتي المفوضية إلى المجلس الأوروبي بحلول عملية لضمان قدرتنا على الاتفاق على وضع أوكرانيا".

ونوهت “فون دير لاين” بأن بلجيكا ستتولى بعد ذلك المهمة الرئيسية المتمثلة في تحويل الاتفاق السياسي بشأن المرفق من خلال المجلس والبرلمان في أسرع وقت ممكن.