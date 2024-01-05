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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جريء.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

خضعت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، لجلسة تصوير، وشاركتها مع متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة ولافتة.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل


تألقت هاندا أرتشيل في الصور بفستان طويل باللون الأحمر النبيتي القاتم واللامع، وبحمالات رفيعة وبتصميم الكب من منطقة الصدر ،مع جوانتي طويل يحل محل الأكمام بنفس لون الفستان.

 

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تركت هاندا أرتشيل خصلات شعرها منسدلة على اكتافها وظهرها، بتسريحة ناعمة وانسيابية.

وضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكارا والآي لاينر والكحل الاسود لتبرز من جمال عينيها.

لم تتكلف هاندا أرتشيل في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت بارتداء قرطين من الالماس.

 

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
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