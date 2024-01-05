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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مكشوف.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال

شاركت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال كواليس جلسة تصوير خضعت لها؛ للإعلان عن أحد البراندات، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة جذابة وناعمة.

تفاصيل إطلالة أنابيلا هلال

 

وظهرت أنابيلا هلال، وهي ترتدي فستان متوسط الطول باللون الأخضر البستاج وبأكمام طويلة ومكشوف من منطقة الظهر، واختارت عليه حذاء مكشوف باللون الفضي، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

 

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وتركت أنابيلا هلال خصلات شعرها الذهبية منسدلة على كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة.

أكملت أنابيلا هلال إطلالتها بالاعتماد على الألوان الترابية في وضع المكياج، فقد اختارت اللون الكشميري القاتم كأحمر شفاه، مع اختيار الكحل الأسود، والماسكرا، والآي شادو بطريقة السموكي أيز بألوان ترابية لتبرز جمال عينيها.

ولم تتكلف أنابيلا في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت بارتداء قرطين من الألماس وساعة يد باللون الفضي.

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
أنابيلا أنابيلا هلال إطلالة أنابيلا هلال تفاصيل إطلالة أنابيلا هلال المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال

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