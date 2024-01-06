أوكرانيا تتهم روسيا بقصف أراضيها بصواريخ من كوريا الشمالية

قال ميخايلو بودولياك مساعد الرئيس الأوكراني، الجمعة، إن روسيا قصفت أوكرانيا بصواريخ زودتها بها كوريا الشمالية لأول مرة منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يؤكد تصريحات سابقة صادرة من واشنطن.

وفي تغريدة على موقع "إكس"، كتب بودولياك "لم يعد هناك أي تمويه.. كجزء من حرب الإبادة الجماعية الصريحة، ضربت روسيا الاتحادية لأول مرة أراضي أوكرانيا بصواريخ تلقتها من كوريا الشمالية".

وأضاف: "سقطت الأقنعة تماماً. لم يعد نظام موسكو يخفي نواياه، ولا يحاول تصوير حرب عدوانية واسعة النطاق على أنها (إزالة النازية) الأسطورية"، في إشارة إلى أحد الأهداف التي تقول روسيا إنها بدأت الحرب في أوكرانيا لتحقيقها، والمتمثلة في القضاء على "التيار العنصري" المعادي للثقافة للروسية.

ولم يقدم بودولياك دليلاً على أن الصواريخ من كوريا الشمالية.

واستشهدت واشنطن في بيانها، الخميس، بمعلومات مخابرات رُفعت عنها السرية.

وقال بودولياك إن روسيا "تهاجم الأوكرانيين بصواريخ تلقتها من دولة يتعرض فيها المواطنون للتعذيب في معسكرات اعتقال، بسبب امتلاكهم جهاز راديو غير مسجل، أو التحدث إلى سائح، أو مشاهدة برامج تلفزيونية".

واعتبر أنه "لم يحدث من قبل في التاريخ أن بدا (محور الشر) الكلاسيكي بهذا الوضوح والخبث المروع"، مشيراً إلى "روسيا وإيران وكوريا الشمالية".