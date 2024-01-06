بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

تشهد الساعات الجارية محاولات من جانب صلاح محسن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفسخ عقده في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويأتي قرار صلاح محسن بعدما تأكد من رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق في رحيله وعدم دخوله حساباته في الفترة المقبلة.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات يوم 11 يناير الجاري لبدء الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- الأهلى: 5 نقاط من ثلاث مباريات

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

3- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات.