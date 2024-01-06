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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اسطنبول.. اليوم وزير خارجية أمريكا باليونان في محطته الثانية بجولة الشرق الاوسط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى اليونان اليوم السبت ضمن جولة في منطقة الشرق الأوسط بدأها أمس الجمعة، حيث كانت إسطنبول، أولى محطاته من بين تسع محطات خلال رحلة تستغرق أسبوعًا.

وستكون المحطة التالية لبلينكن مدينة هانيا في جزيرة كريت، حيث سيلتقي برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم السبت.

وفي هذا السياق، اهتمت الصحافة اليونانية بأهداف زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى تركيا قبل أن يصل أثينا، وقالت صحيفة "إيكاثيمنيري" اليونانية إن أجندة بلينكن خلال تواجده في اسطنبول تشمل مباحثات بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بالإضافة إلى صفقة مقاتلات إف-16، ومعدات التحديث التي تريد تركيا شراءها من الولايات المتحدة، إلى جانب التطورات في غزة.

 

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن بنظيره هاكان فيدان اليوم السبت، ومن الممكن عقد اجتماع لاحق مع الرئيس رجب طيب أردوغان، ربما في وقت مبكر من بعد ظهر السبت.

وفي السياق نفسه، قالت وكالة الأنباء اليونانية، إنه من المتوقع أن يضغط بلينكن على تركيا لعدم تأخير التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وقد وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي على انضمام السويد إلى الناتو، والذي يجب الآن تناوله في الجلسة العامة، التي تستأنف في 16 يناير كما أن توقيع أردوغان مطلوب أيضًا للحصول على الموافقة النهائية.

ومن المتوقع أن تصر أنقرة على موافقة الولايات المتحدة على بيع مقاتلات إف-16 ومعدات التحديث لأسطولها القديم. وتوقفت عملية البيع في الكونجرس الأمريكي، الذي يريد فرض شروط على استخدام المقاتلات؛ ومن جانبها، ربطت تركيا التصديق على انضمام السويد بالموافقة على بيع طائرات إف-16.

وكان في استقبال بلينكن في المطار مسؤول من وزارة الخارجية التركية، والسفير الأمريكي في أنقرة جيف فليك، والقنصل الأمريكي في إسطنبول جولي أ. إيديه ومسؤولون آخرون.

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