عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مع ارتفاع الإصابة بـ كورونا عالمياً.. 6 أطعمة ضرورية لتقوية المناعة

مع أرتفاع الإصابة
مع أرتفاع الإصابة بـ كورونا| 6 أطعمة ضرورية لتقوية المناعة

تستمر جائحة كورونا في التطور، مع ظهور متغيرات مثل JN.1 مما يثير المخاوف، ومع تجاوز وارتفاع عدد الحالات عالمياً يصبح من الضروري ليس فقط التركيز على التدابير الوقائية ولكن أيضًا العمل بنشاط على تعزيز دفاعاتنا المناعية.

 يمكن أن يكون دمج أطعمة معينة في نظامنا الغذائي خطوة استباقية نحو بناء المناعة وتحصين أجسامنا ضد التحديات الصحية المختلفة.

txt

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

txt

حسام موافي يكشف عن علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالسكري.. تحذير عاجل

 فيما يلي قائمة ببعض الأطعمة المعروفة بخصائصها التي تعزّز المناعة.

-الحمضيات

تتميز ثمار الحمضيات، بما في ذلك البرتقال والليمون واليوسفي والعنب، بنكهة منعشة وثروة من فيتامين C، وتشتهر هذه العناصر الغذائية الأساسية بخصائصها المعززة للمناعة، تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الحمضيات على حماية جهاز المناعة عن طريق منع الضرر الناجم عن الجذور الحرة.

-كيوي

يبرز الكيوي كإضافة مفيدة للصحة العامة، غني بالفولات والفيتامينات والمعادن، فهو لا يقوي جهاز المناعة فحسب، بل يعالج أيضًا العديد من المشكلات المتعلقة بالصحة، إن إدراج الكيوي في نظامك الغذائي المعتاد يمكن أن يؤدي إلى فوائد صحية عديدة.

- الأسماك الدهنية

غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتوفر الأسماك الدهنية مثل التونة والماكريل والسردين فوائد صحية كبيرة، تظهر هذه الأحماض خصائص مضادة للالتهابات تساهم بشكل كبير في تعزيز جهاز المناعة.

-الثوم

يعد الثوم عنصرًا أساسيًا في المطابخ في جميع أنحاء العالم، وهو كنز من الخصائص المعززة للصحة، يمكن لعناصره المضادة للالتهابات أن تقلل الالتهاب وتعزز جهاز المناعة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة التي تحمي من أضرار الجذور الحرة.

-السبانخ

تحتوي السبانخ، وهي قوة غذائية، على مركبات الفلافونويد وفيتامين C وفيتامين E والمعادن المختلفة التي تساهم بشكل فعال في تقوية جهاز المناعة، الاستهلاك المنتظم للسبانخ يمكن أن يكون إجراء وقائي ضد الأمراض المختلفة.

-البروكلي

يعتبر البروكلي، الغني بالفيتامينات والمعادن، بمثابة خضروات ممتازة لتعزيز المناعة، البروكلي غني بمضادات الأكسدة، بالإضافة إلى الفيتامينات A وC وE، ويعزز المناعة ويساعد على درء الأمراض.

 

وسط التحديات المتصاعدة التي تفرضها متغيرات كوفيد-19، يعد اعتماد نهج غذائي لتعزيز المناعة استراتيجية حكيمة،  إن تضمين الفواكه الحمضية والكيوي والأسماك الدهنية والثوم والسبانخ والقرنبيط في نظامك الغذائي يمكن أن يوفر دفاعًا قويًا ضد الالتهابات، بينما نتنقل في هذه الأوقات غير المسبوقة، يصبح إعطاء الأولوية لصحتنا ورفاهيتنا أمرًا في غاية الأهمية، ويعد اتخاذ خيارات غذائية مستنيرة خطوة استباقية نحو نظام مناعة مرن.

 

المصدر: timesofindia

المناعة بناء المناعة جهاز المناعة الأسماك الدهنية أوميجا 3 ا الثوم مضادات الأكسدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

موضوعات متعلقة

بفستان جلد.. نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

نشرة المرأة و الصحة| إتيكيت زيارة مريض السرطان....نزيف اللثة.. الأسباب والعلاج

أرخص وأحلى من الجاهز.. طريقة عمل البقسماط

طريقة عمل دبابيس دجاج بالبطاطس| جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين بإطلالات ملفتة وجريئة في صيف 2023.. خبيرة تكشف مفاجآت عن توقعات الأبراج 2024

حسام موافي يكشف عن علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالسكري.. تحذير عاجل

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

ترشيحاتنا

الذهب يرتفع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم

هدية ولقب| بماذا وعد محمد صلاح الرئيس السيسي قبل أمم أفريقيا؟.. كواليس اللقاء

رئيس وزراء الإمارات يعلن عن تعديل وزاري

المحكمة العليا الأمريكية تستمع لاستئناف ترامب بشأن استبعاده من الاقتراع في كولورادو

دخول المصابين شبه يومي| توفير 504 وحدات سكنية للأسر الفلسطينية بـ شمال سيناء

الخارجية الأمريكية: بلينكن بحث مع الرئيس التركي احتواء الصراع في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دمر الكرش .. 6 أكلات تساعدك فى التخلص منه نهائيا

مع ارتفاع الإصابة بـ كورونا عالمياً.. 6 أطعمة ضرورية لتقوية المناعة

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

اقتصادية وجميلة .. طريقة عمل المكرونة بصلصة الباذنجان

فيديو

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ