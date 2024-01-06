مع ارتفاع الإصابة بـ كورونا عالمياً.. 6 أطعمة ضرورية لتقوية المناعة

تستمر جائحة كورونا في التطور، مع ظهور متغيرات مثل JN.1 مما يثير المخاوف، ومع تجاوز وارتفاع عدد الحالات عالمياً يصبح من الضروري ليس فقط التركيز على التدابير الوقائية ولكن أيضًا العمل بنشاط على تعزيز دفاعاتنا المناعية.

يمكن أن يكون دمج أطعمة معينة في نظامنا الغذائي خطوة استباقية نحو بناء المناعة وتحصين أجسامنا ضد التحديات الصحية المختلفة.

فيما يلي قائمة ببعض الأطعمة المعروفة بخصائصها التي تعزّز المناعة.

-الحمضيات

تتميز ثمار الحمضيات، بما في ذلك البرتقال والليمون واليوسفي والعنب، بنكهة منعشة وثروة من فيتامين C، وتشتهر هذه العناصر الغذائية الأساسية بخصائصها المعززة للمناعة، تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الحمضيات على حماية جهاز المناعة عن طريق منع الضرر الناجم عن الجذور الحرة.

-كيوي

يبرز الكيوي كإضافة مفيدة للصحة العامة، غني بالفولات والفيتامينات والمعادن، فهو لا يقوي جهاز المناعة فحسب، بل يعالج أيضًا العديد من المشكلات المتعلقة بالصحة، إن إدراج الكيوي في نظامك الغذائي المعتاد يمكن أن يؤدي إلى فوائد صحية عديدة.

- الأسماك الدهنية

غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتوفر الأسماك الدهنية مثل التونة والماكريل والسردين فوائد صحية كبيرة، تظهر هذه الأحماض خصائص مضادة للالتهابات تساهم بشكل كبير في تعزيز جهاز المناعة.

-الثوم

يعد الثوم عنصرًا أساسيًا في المطابخ في جميع أنحاء العالم، وهو كنز من الخصائص المعززة للصحة، يمكن لعناصره المضادة للالتهابات أن تقلل الالتهاب وتعزز جهاز المناعة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة التي تحمي من أضرار الجذور الحرة.

-السبانخ

تحتوي السبانخ، وهي قوة غذائية، على مركبات الفلافونويد وفيتامين C وفيتامين E والمعادن المختلفة التي تساهم بشكل فعال في تقوية جهاز المناعة، الاستهلاك المنتظم للسبانخ يمكن أن يكون إجراء وقائي ضد الأمراض المختلفة.

-البروكلي

يعتبر البروكلي، الغني بالفيتامينات والمعادن، بمثابة خضروات ممتازة لتعزيز المناعة، البروكلي غني بمضادات الأكسدة، بالإضافة إلى الفيتامينات A وC وE، ويعزز المناعة ويساعد على درء الأمراض.

وسط التحديات المتصاعدة التي تفرضها متغيرات كوفيد-19، يعد اعتماد نهج غذائي لتعزيز المناعة استراتيجية حكيمة، إن تضمين الفواكه الحمضية والكيوي والأسماك الدهنية والثوم والسبانخ والقرنبيط في نظامك الغذائي يمكن أن يوفر دفاعًا قويًا ضد الالتهابات، بينما نتنقل في هذه الأوقات غير المسبوقة، يصبح إعطاء الأولوية لصحتنا ورفاهيتنا أمرًا في غاية الأهمية، ويعد اتخاذ خيارات غذائية مستنيرة خطوة استباقية نحو نظام مناعة مرن.

المصدر: timesofindia