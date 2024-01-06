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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق صاروخ من جنوبي لبنان باتجاه موقع عسكري إسرائيلي في مستوطنة المطلة

توتر كبير بين لبنان
توتر كبير بين لبنان والاحتلال

قالت وسائل إعلام متفرقة بإطلاق صاروخ من جنوبي لبنان باتجاه موقع عسكري إسرائيلي في مستوطنة المطلة.

وذكر حزب الله: أطلقنا 62 صاروخا على قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في رد أولي على جريمة اغتيال صالح العاروري وإخوانه
اضاف حزب الله: قاعدة ميرون هي مركز الإدارة والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد في شمال الكيان ولا بديل رئيسيا عنها.
وفي رد عبري قامت طائرة مسيرة إسرائيلية بقصف بلدة يارون جنوبي لبنان.
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم :" نحن على وشك استنفاد محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود مع لبنان".

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