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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل التعليم بالغربية يكرم موجهي المجال الصناعي والتربية النفسية والمكتبات وإدارتي التدريب والموهوبين

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم أفراد التوجيهات العامة للمجال الصناعي، والتربية النفسية، والمكتبات، وذلك  تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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وقدم وكيل التعليم  شهادات التقدير لكل من نجوى الباجورى، موجه عام المجال الصناعي، والدكتورة سحر جزر، موجه عام التربية النفسية، و تامر فؤاد، موجه عام المكتبات، وذلك لتميزهم، وحصول المديرية على عدد من المراكز المتقدمة على المستوى الجمهوري.

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كما كرم وكيل الوزارة إدارتي التدريب، والموهوبين، حيث قدم شهادات التقدير، لكل من الدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب، و منى إبراهيم، مدير إدارة الموهوبين، كما قدم شهادات التقدير لرؤساء أقسام التدريب بإدارات السنطة، زفتى، قطور، بسيون، شرق المحلة، شرق طنطا، كفر الزيات، وغرب طنطا، وذلك لتميزهم المبهر في إخراج البرامج التدريبية على أكمل وجه.

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يأتي ذلك في إطار اهتمام وكيل الوزارة بتكريم المعلمين والموجهين والعاملين المتميزين في كافة المجالات التعليمية والأنشطة التربوية.

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الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الزي الصن الم المجال المتقدمة الفن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ناصر حسن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعلي وزارة التربية

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