الرئيس السيسي يزور مران منتخب مصر قبل المشاركة بأمم إفريقيا

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم فريق منتخب مصر لكرة القدم، قبل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا ٢٠٢٤.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي معسكر الفريق، والتقط صوراً مع اللاعبين.

وشهد مران منتخب مصر، أمس حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، الذي اصطحب مجموعة من أبطال الألعاب الأخرى، مثل المصارعة، ورفع الأثقال، والإسكواش، والخماسي الحديث، والسلاح، والكاراتيه، والتايكوندو.

وعقد وزير الرياضة، جلسة مع لاعبي منتخب مصر، كما اجتمع بشكل منفرد مع صلاح.

وتحدث صبحي، خلال الاجتماع بملعب مصر بالعاصمة الإدارية، مؤكدا أن المنتخب يمتلك عناصر مميزة تلعب بأكبر الأندية ويستطيع أن يحقق النجاحات.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة كبيرة لتطوير منظومة الكرة المصرية والتأهل إلى كأس العالم 2026.

وتلعب مصر في المجموعة الثانية مع غانا، والرأس الأخضر، وموزمبيق.