ارتداه كريستيانو رونالدو.. سعر جاكيت محمد رمضان في الرياض يتجاوز 80 ألف جنيه

ظهر النجم محمد رمضان في الرياض بجاكيت أخضر كاروهات، فيما ظهر نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي بنفس الجاكيت فيما بعد مما اتهمه البعض بالتقليد.

سعر جاكيت محمد رمضان وكريستيانو رونالدو

وظهر محمد رمضان خلال إحيائه أحد حفلاته بالرياض، وهو يرتدي جاكيت باللون كاروهات باللون الأخضر وخطوط بالأسود وبأكمام طويلة، وأختار تحته تيشيرت بيزك بالون الاسود.

وكان جاكيت محمد رمضان من مجموعة أزياء Gucci، ووصل سعره إلى 10,000 ريال سعودي أي ما يعادل 82,017 جنيه مصري.



وظهر فيما بعد لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو بنفس الجاكيت أثناء مشاهدة مباراة كرة قدم، مما جعل البعض يتهمه بتقليد محمد رمضان..

محمد رمضان

محمد رمضان

كريستيانو رونالدو