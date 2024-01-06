بسعر صادم.. اعرف ثمن بدلة هاندا أرتشيل السوداء

شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، متابعيها صور لها، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة ولافتة.

سعر بدلة هاندا أرتشيل السوداء



تألقت هاندا أرتشيل في الصور جاكيت بدلة بتصميم الافور سايز وبأكمام طويلة، وعليه شورت واسع ايضا بنفس اللون، واخنارت شراب طويل وشفاف باللون الاسود عليه حذاء بكعب عالي لامع باللون الاحمر من الجلد.

وكانت بدلة هاندا أرتشيل من تصميم دار ازياء VOGACLOSET، وقد وصل سعرها 852 ريال سعودي، أي ما يعادل 6,987 جنيه مصري.

تركت هاندا أرتشيل خصلات شعرها منسدلة على ظهرها، بتسريحة مبللة ناعمة وانسيابية.

وضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكارا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.

لم تتكلف هاندا أرتشيل في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت بارتداء كولية باللون الذهبي حول عنقها.