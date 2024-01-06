نشرة المرأة والصحة| خرافات شائعة عن ظهور حب الشباب.. بعض أدوية الضغط تصيب بمرض خطير.. سارة سلامة وشقيقتها تثيران ضجة على السوشيال ميديا

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

صحية ونفسية.. 11 سببا وراء ضعف التبويض وتأخر الحمل عند بعض النساء

يحدث ضعف التبويض عندما يفشل المبيض في إطلاق البويضة الناضجة في موعدها المقرر، وقد يحدث ذلك بصورة جزئية أو كلية، وفقاً للمشكلة الصحية التي تعاني منها المرأة.

3 عادات خطيرة تزيد من إصابة النساء بـ العقم .. احذريها

توجد العديد من الأسباب وراء إصابة بعض النساء بالعقم رغم ممارسة العلاقة الزوجية على نحو متكرر، ويحدث تأخر الحمل بسبب مشكلات لدى المرأة، أو بسبب مشكلات لدى كل من المرأة والرجل.

خرافات شائعة عن ظهور حب الشباب.. أبرزها تناول الشوكولاتة والأطعمة الدهنية

حب الشباب هو حالة جلدية تظهر عند انسداد مسامات الشعر بالزيوت وخلايا الجلد الميتة، فتظهر الرؤوس البيضاء أو السوداء أو البثور.. يشيع ظهور حب الشباب أكثر بين المراهقين وإن كان يُصيب الأشخاص من جميع الأعمار.

بملابس جريئة.. سارة سلامة وشقيقتها تثيران ضجة على السوشيال ميديا

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها رفقة شقيقتها.

«ماشي بدُعاكم».. هاني الناظر يوجه رسالة جديدة لمتابعيه

وجه الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، رسالة جديدة لكل متابعيه عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، اليوم الجمعة، حيث يسعى دائما في كل فرصة للتواصل معهم.

تحذير.. بعض أدوية الضغط تصيب بمرض خطير

قال الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة إن أصحاب الأمراض المزمنة والمصابون بمرض الربو يمكن أن تزيد نوبات الربو الشعبي.

من غير ما تفتحها.. 4 اختبارات سهلة تكشف لك البيض الفاسد من الطازج

لا غني عن إستهلاك البيض، وهو من الأطعمة الأساسية في جميع البلدان، وذلك لأنه مصدر جيد للبروتين، والعناصر الغذائية، وعدم تخزينه بشكل صحيح يتسبب في فساده، فهل من طريقة يمكن بها معرفة البيض الفاسد؟.

بفستان جريء.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

خضعت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، لجلسة تصوير، وشاركتها مع متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة ولافتة.

بفستان مكشوف.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال كواليس جلسة تصوير خضعت لها؛ للإعلان عن أحد البراندات، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وظهرت بإطلالة جذابة وناعمة.