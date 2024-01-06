هؤلاء الأشحاص أكثر عرضة لظهور حب الشباب من غيرهم.. لهذه الأسباب

يصاحب حب الشباب ظهور نَدَبات على الجلد حسب شدة كل حالة. كلما بدأت العلاج مبكرًا، قل خطر إصابتك بمثل هذه المشكلات.

أشخاص أكثر عرضة لظهور حب الشباب من غيرهم

ويشيع ظهور حب الشباب أكثر بين المراهقين، ويظهر عند انسداد مسامات الشعر بالزيوت وخلايا الجلد الميتة، فتظهر الرؤوس البيضاء أو السوداء أو البثور.

توجد علاجات فعالة لحب الشباب؛ حيث تلتئم البثور والتحاديب ببطء، وعندما تبدأ واحدة منها في الاختفاء تظهر أخرى جديدة فجأة، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

وهناك بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم لظهور حب الشباب، وذلك لعدة عوامل، وتشمل ما يلي:

_ المراهقين :

يُصاب الأشخاص من جميع الأعمار بحب الشباب، ولكنه أكثر شيوعًا بين المراهقين.

أشخاص أكثر عرضة لظهور حب الشباب من غيرهم

_ من يمرون بالتغيُّرات الهرمونية :

تكون هذه التغييرات أكثر شيوعًا أثناء مرحلة البلوغ والحمل.

_ من لديهم تاريخ عائلي مرضي لظهور حب الشباب :

تؤدي الخصائص الوراثية دورًا أيضًا في الإصابة بحب الشباب، وتكون أنت أكثر عُرضةً للإصابة بحب الشباب أيضًا، إذا أُصيب به كلا والديك من قبل.

_ من يستخدمون مستحضرات تجميل تحتوي على مواد دهنية أو زيتية :

ويمكن الإصابة بحب الشباب إذا لامس جلدك الزيت أو مستحضرات الدَهون والكريمات الزيتية.

_ من يتعرضون للاحتكاك أو الضغط على الجلد :

ويمكن أن ينجم عن عناصر مثل الهاتف الأرضي أو الهاتف المحمول أو الخوذة أو الياقات الضيقة أو حقائب الظهر عند إرتدائها بإستمرار ظهور حب الشباب .