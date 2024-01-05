بشعر كيرلي.. ديميت أوزديمير بإطلالة مختلفة على إنستجرام

شاركت الفنانة ديميت أوزديمير صورا جديدة لها، مع متابعيها على عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وقد ظهرت بإطلالة مختلفة وجذابة.

تفاصيل إطلالة ديميت أوزديمير

ظهرت ديميت أوزدمير وهي ترتدي توب باللون الأبيض وبنطال جينز هاي وسط، واختارت عليه جاكيت من الجلد باللون الاسود وبأكمام طويلة.

وتركت ديميت أوزديمير خصلات شعرها منسدلة على وجهها وظهرها بتسريحة كيرلي انسيابية وناعمة.

وأكملت ديميت أوزديمير إطلالاتها، بوضع المكياج، حيث اختارت اللون الكمشيري الفاتح للشفاه، مع الماسكرا والآي شادو بألوان تراببة فاتحة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف ديميت في ارتداء الإكسسوارات، فاختارت قرطين وأسورة ناعمة من الذهب.

ديميت أوزديمير