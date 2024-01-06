محافظ قنا يناقش ضبط الأسعار مع وفد الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وفد الإتحاد التعاوني الإسكانى المركزى لجمهورية مصر العربية، برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الإتحاد العام للتعاونيات والإتحاد العربى الأفريقى.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة و حسام حنفى الشيمى، مدير عام الاتحاد المركزى و هشام عبد الغفار، نائب مدير عام الاتحاد المركزى، و شاكر محمد أبوبكر، رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بقنا، وأحمد أبو الصفا بدر، مدير عام الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بقنا، وبدر أبو الصفا بدر، مدير الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة قنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

و ناقش محافظ قنا ، عددا من الأنشطة التى ينفذها الاتحاد داخل محافظة قنا، في ظل الحركة التعاونية داخل مصر لضبط الأسعار، مشيرا إلي أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لمسئولى الإتحاد، مساعدتهم في تنفيذ كافة الأنشطة التنموية التى تتم على أرض المحافظة.

وقدم أعضاء الوفد، درع الاتحاد العام للتعاونيات لجمهورية مصر العربية، لمحافظ قنا لما بذله من جهد في إحتواء أزمة السكر بمحافظة قنا وتوفير السلع الغذائية لأبناء محافظة قنا.

جدير بالذكر أن الاتحاد التعاوني يضم 5 قطاعات منها التعاوني الاستهلاكي والتعاوني الزراعي والإسكاني والثروة المائية والتعاوني الإنتاجى.



