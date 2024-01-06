قضية شرف.. تحقيقات موسعة مع المتهمين بإنهاء حياة صاحب شركة وسكرتيرة بالمعصرة

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعه مع المتهمين الاربعة في واقعة إنهاء حياة صاحب شركة والسكرتيرة داخل مكتبه بالمعصرة بمحافظة القاهرة ، حيث وجهت لهم تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد للمجني عليه والقتيلة ، حيث قررت النيابة ضبط واحضار المتهمين الهاربين وهم شقيقي القتيل .

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد نجحت في القبض على ٤ من المتورطين في واقعة قتل صاحب شركة للأسمدة الزراعية والسكرتيرة داخل مقر شركته بحي المعصرة بالقاهرة ، وجاري البحث عن ٢ هاربين ، بعد أن تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة صاحب شركة والسكرتيرة داخل مكتبه الخاص بدائرة القسم.

‏ انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ وتبين من الفحص والتحري أن السكرتيرة الخاصة بالشركة تربطها علاقة غير شرعية بالمجني عليه بعد انفصاله عن زوجته .

تم رفع البصمات من مسرح الجريمة وتشكيل فرق بحث لسرعة تحديد المتورطين في الواقعة وضبطهم ، حيث نجحت الأجهزة الأمنية خلال ساعات في تحديد ٦ متهمين متورطين في الحادث بينهم ٣ من أشقاء السكرتيرة (٢ رجال) هاربين وفتاة تم ضبطها ، كما تم ضبط ٣ من أصدقاء أشقاء السكرتيرة .

وقرر المتهمون الـ ٤ المضبوطين انهم ليلة ارتكاب الجريمة ذهبوا الي مكتب صاحب الشركة بالمعصرة ونشبت مشادة بينهم بسبب رفضه الزواج من السكرتيرة لتسببه في فقد عذريتها حسبما قالوا في اعترافاتهم ، فتعدوا عليه بالضرب باستخدام سكين ليسقط قتيلا ، وحتي يتخلصوا من الفضيحة قاموا بذبح شقيقتهم ولاذوا بالهرب الي ان تم تحديد وضبط ٤ منهم وجاري البحث عن ٢ من اشقاء السكرتيرة ،

تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق.