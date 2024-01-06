عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قضية شرف.. تحقيقات موسعة مع المتهمين بإنهاء حياة صاحب شركة وسكرتيرة بالمعصرة

ارشيفية
ارشيفية

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعه مع المتهمين الاربعة في واقعة إنهاء حياة صاحب شركة والسكرتيرة داخل مكتبه بالمعصرة بمحافظة القاهرة ، حيث وجهت لهم تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد للمجني عليه والقتيلة ، حيث قررت النيابة ضبط واحضار المتهمين الهاربين وهم شقيقي القتيل .

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد نجحت في القبض على ٤ من المتورطين في واقعة قتل صاحب شركة للأسمدة الزراعية والسكرتيرة داخل مقر شركته بحي المعصرة بالقاهرة ، وجاري البحث عن ٢ هاربين ، بعد أن تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة صاحب شركة والسكرتيرة داخل مكتبه الخاص بدائرة القسم.

‏ انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ وتبين من الفحص والتحري أن السكرتيرة الخاصة بالشركة تربطها علاقة غير شرعية بالمجني عليه بعد انفصاله عن زوجته .

تم رفع البصمات من مسرح الجريمة وتشكيل فرق بحث لسرعة تحديد المتورطين في الواقعة وضبطهم ، حيث نجحت الأجهزة الأمنية خلال ساعات في تحديد ٦ متهمين متورطين في الحادث بينهم ٣ من أشقاء السكرتيرة (٢ رجال) هاربين وفتاة تم ضبطها ، كما تم ضبط ٣ من أصدقاء أشقاء السكرتيرة .

وقرر المتهمون الـ ٤ المضبوطين انهم ليلة ارتكاب الجريمة ذهبوا الي مكتب صاحب الشركة بالمعصرة ونشبت مشادة بينهم بسبب رفضه الزواج من السكرتيرة لتسببه في فقد عذريتها حسبما قالوا في اعترافاتهم ، فتعدوا عليه بالضرب باستخدام سكين ليسقط قتيلا ، وحتي يتخلصوا من الفضيحة قاموا بذبح شقيقتهم ولاذوا بالهرب الي ان تم تحديد وضبط ٤ منهم وجاري البحث عن ٢ من اشقاء السكرتيرة ، 
تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة المعصرة النيابة العامة تحقيقات موسعة تحقيقات علاقة غير شرعية واقعة قتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

ضربة قوية لليفربول بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

إصابة شخص وتحطم 7 سيارات بسبب انهيار سور عقار بقصر النيل

استشهاد أمين شرطة أثناء فحص حادث سير في الشروق

سيارة نقل مسرعة تدهس شخصين وتصيب 5 آخرين في الشروق

المتهمون بإنهاء حياة صاحب شركة وسكرتيرة: تخلصنا من الفضيحة بعد فقد عذريتها

القبض على 4 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل عقار في حلوان

ضربة إستباقية .. سقوط مجرمين بالقاهرة بحوزتهما مخدرى الهيروين والآيس

رابط النيابة الإدارية لسحب ملفات المتقدمين لشَغل وظيفة معاون نيابة

ترشيحاتنا

غضب واسع.. مسئول أمريكي يوقع علي قذائف الاحتلال قبل قصف لبنان وغزة

بتكلفة 1.375 مليار جنيه.. تفاصيل مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر

مشاورات أمريكية إسرائيلية لإنهاء حرب غزة| الاستمرار لنهاية 2024 أو حكومة عميلة لـ تل أبيب.. تفاصيل

إم جي 5 "بحالة الزيرو" أوتوماتيك الفئة الأولى .. للبيع بهذا السعر

البحرية البريطانية تعلن اقتراب 6 قوارب من السفن جنوب ميناء المخا اليمني

بعد 14سنة زواج.. تطالب زوجها بـ10آلاف جنيه أمام محكمة الأسرة والسبب غريب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل دجاج مقرمش بالبرتقال.. جديدة وغير تقليدية

تصفح الموبايل والكمبيوتر قبل النوم يعرضك للإصابة بأخطر الأمراض

نشرة المرأة والصحة| نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة.. وجمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن إنقاذ عماد الدين أديب

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول يوميا

فيديو

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ